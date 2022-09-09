Новичок Кривбасса выступает на позиции левого защитника. Иван Дибанго перешел в Кривбасс из эстонской Левадии на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон 2022/23, сообщает официальный сайт криворожцев.

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Права выкупа 20-летнего игрока у украинского клуба нет. В Кривбассе Дибанго будет выступать под 55-м номером. Новичок криворожского клуба родился в Камеруне, но уже имеет опыт игры в европейских чемпионатах. Сначала защитник выступал за белорусскую Ислочь, а летом этого года перешел в Левадию.

Эстонский клуб решил отправить защитника набираться опыта в УПЛ. Новичок Кривбасса является довольно результативным игроком, учитывая его амплуа. Иван забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 42 матчах за Ислочь. Также в активе Дибанго 1 матч за сборную Камеруна U-20.

Напомним, команда Юрия Вернидуба не слишком удачно стартовала в УПЛ 2022/23. Кривбасс набрал только 1 балл в трех турах и является единственной командой, которая не забила ни одного мяча.

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