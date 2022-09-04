Президент Вереса раскрыл секрет успеха ровенчан в чемпионате Украины
Функционер "красно-черных" Иван Надеин рассказал о финансовых стимулах в команде.
"У нас премия за победу самая большая в УПЛ. Поэтому команда мотивирована, ребята мотивированы.
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Они знают, что если будут выигрывать, то заработают больше, чем получали бы стандартными зарплатами. Мы пошли по такому пути. Я считаю, что это единственный вариант нормальной деятельности клуба", – сказал Надеин в комментарии программе "Трендец".
По информации СМИ, зарплата футболистов в Вересе составляет 30 тысяч гривен в месяц. В то же время, за победу каждый из игроков получает бонус в размере 70 тысяч гривен.
Напомним, Верес завоевал максимум очков в двух стартовых турах УПЛ: ровенчане победили Черноморец (1:0) и дожали в добавленное время Ворсклу (2:1).
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