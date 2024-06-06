"Желто-черные" наконец-то закрыли переход, над которым работали не один месяц. По информации ТаТоТаке, львовский клуб уже приобрел Игоря Краснопира у Оболони.

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Рух пытался подписать форварда молодежной сборной Украины еще зимой, но тогда "пивовары" не захотели отпускать своего лучшего бомбардира и попросили за игрока 500 тысяч долларов.

Оболонь точно не пожалела, что удержала Краснопира. В уже прошлом сезоне УПЛ Игорь провел 33 матча, в которых забил 7 голов и отдал один ассист. В частности, этот нападающий отметился решающим мячом в противостоянии с Левым берегом за право остаться в УПЛ.

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