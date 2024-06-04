Рух планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Виталием Пономаревым, сообщает Sport.ua.

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Действующий контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до конца сезона и руководство клуба уже выразило наставнику полную поддержку.

По информации источника, стороны решили подписать однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на год.

Напомним, Пономарев возглавил главную команду Руха в марте 2023 года. До этого он тренировал U-19. В первом сезоне Виталий Юрьевич сохранил для клуба место в УПЛ, а во втором – финишировал на 6-м месте (команда до последнего тура претендовала на исторический выход в еврокубки, но в решающем матче проиграла дублю Динамо).

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