Владимир Езерский прибыл на стажировку к Сергею Реброву. Сначала ТаТоТаке сообщило, что легендарный защитник будет исполнять роль ассистента, но все оказалось несколько проще.

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"По сути, нахожусь в сборной на стажировке. Несколько недель назад попросил Сергея Станиславовича разрешения понаблюдать за работой его штаба во время Евро-2024.

Считаю необходимым повышать свою квалификацию – учитывая, что все наши сборные преследуют одну методологию, а через месяц в составе сборной U-19 я должен отправиться на финальную часть юниорского чемпионата Европы в Северную Ирландию. Поэтому спасибо руководству УАФ и Сергею Реброву за возможность постажироваться в лагере национальной сборной", – объяснил Езерский в комментарии все тому же ТаТоТаке.

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