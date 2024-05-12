Черноморец разгромил Металлист 1925 в поединке 28-го тура УПЛ. Читайте обзор матча, который состоялся 12 мая 2024 года, в этой новости на "Футбол 24".

После невероятного камбэка Миная Металлист 1925 снова опустился на последнее место в УПЛ. Черноморец же к игре подходил рядом с зоной риска, имея отрыв от зоны переходных матчей лишь в 3 очка. Старт матча был за Металлистом 1925 – Юсову немножко не хватило точности после навеса Габелока с углового.

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Харьковчане после этого немножко подсели, а Черноморец захватил мяч под контроль. Все изменил эпизод на 22-й минуте: Безуглый шипами зарядил Авагимяну по ребрам, хотя по реакции было видно, что защитник играл без злого умысла. Скрипник сразу заменил Гармаша на Курило.

После этого Черноморец окончательно захватил инициативу, но забить удалось перед самым перерывом. Затяжная атака одесситов, Штогрин навесом с левого фланга нашел Васильева в штрафной. Мозиль справился с ударом, но Васильев успел сыграть на добивании. Старт второй половины начался с еще одного мяча Черноморца – классную комбинацию завершил Штогрин.

А спустя 7 минут одесситы сделали преимущество разгромным – это Бадибанга прострелом нашел Бойчука в штрафной, а тот с линии вратарской расстрелял ворота Мозиля. Металлист 1925 выглядел обреченно, хотя Варакута спасал после удара Имерекова головой.

Таким образом, Черноморец набрал 32 очка и оторвался от зоны риска, поднявшись с 12-го места аж на седьмое. Металлист 1925 с 22 пунктами остался последним и не сможет подняться выше 13-го места (зоны переходных матчей).

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