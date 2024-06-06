Бывший сотрудник вратаря парижан, обвиняет костариканца в том, что тот заставил его работать, хотя он никогда не подписывал никакого трудового договора. Об этом сообщает Le Parisien.

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Николя, именно так зовут мужчину, пожаловавшегося на Кейлора Наваса, всегда получал свою ежемесячную зарплату в размере 3200 евро наличными без всяких квитанций. Мужчина утверждает, что работал до 90 часов в неделю и что его разместили в комнате в подвале дома голкипера ПСЖ. Навас требовал, чтобы его неофициальный работник носил ружье для обеспечения его безопасности.

Когда Николя попросил оформить трудовой договор, костариканец ответил: "Мы здесь работаем не по французским законам. Никакого французского контракта, я плачу тебе наличными. Мы работаем по моим правилам".

Кроме того, отмечается, что Навас брал ружье своего сотрудника и стрелял во дворе своего дома в воздух, чтобы порадовать друзей.

Напомним, что действующее соглашение Кейлора Наваса с ПСЖ заканчивается летом 2024 года. Он покинет Париж в статусе свободного агента.

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