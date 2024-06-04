Украинец не спешил поздравлять Тибо Куртуа после победы в финале Лиги чемпионов, сообщает Relevo. Кепа и Фран Гонсалес полетели радоваться с конкурентом, а вот Лунин одиноко оставался на скамейке запасных. Потом не было совместных фотографий с Куртуа, хотя раньше основные киперы Реала часто позировали для камеры.

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Сидение в запасе в конце сезона изрядно разочаровало Лунина. Андрей еще несколько недель назад имел устную договоренность с Реалом о продлении контракта, но теперь подписание под угрозой срыва. Лунин может рассмотреть предложения других клубов.

Здесь начинается самое интересное. Одним из главных претендентов на 25-летнего украинца будет Атлетико! "Матрасники" готовятся к уходу Яна Облака и считают Лунина достойным кандидатом на замену. Такой вариант привлекателен для семьи Андрея, которой очень нравится Мадрид.

Конечно, Реал не горит желанием усиливать принципиального соперника. Переговоры будут вызовом для Жорже Мендеша, который представляет интересы Лунина. Возможно, топ-агент убедит Фло Переса, что лучше отпустить украинца к соседям, чем год держать недовольного резервиста и потерять бесплатно.

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