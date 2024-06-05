Челси стал очередным клубом, который решил не отпускать своих игроков на Олимпийские игры.

Олимпиада в Париже состоится во второй половине лета. В этот период футбольные клубы уже будут активно готовиться к новому сезону. Челси хочет, чтобы в распоряжении Энцо Марески были все игроки.

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По информации MailSport, лондонцы заблокировали участие на Олимпиаде для Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса. Клуб не хочет, чтобы они после чемпионата Европы и Копа Америка ехали на еще один турнир, а потом неготовыми начинали клубный сезон.

Следует заметить, что команды Украины и Аргентины оказались в одной группе футбольного турнира Олимпийских игр.