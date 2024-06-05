– Когда официально на Ингулец пришли предложения от 4 клубов УПЛ и двух зарубежных клубов, понял, что не буду держать молодого тренера, как и молодого футболиста, если увижу в нем дальнейшее развитие. Поэтому мы вместе поговорили, что без каких-либо денег я его отпускаю.

Куда он пойдет? Не знаю, решение он еще не принял.

– "Без денег" – это означает, что клуб Ингулец никакой компенсации не получит?

– Да. Буду очень доволен, если у него получится на высшем уровне и буду гордиться, что когда-то Влад возглавлял Ингулец. Хочу поблагодарить его за этот незабываемый сезон, за те эмоции, что Лупашко нам всем подарил. Не хочу ни денег, ничего, хочу просто дать ему возможность сделать свое будущее.

Ингулец подтвердил сенсационное увольнение тренера после чемпионства – его сватают на место Маркевича в Карпаты

Скажу вам больше. Мы с Лупашко недавно переподписали на контракт на 3 года, но сейчас его разрываем и отпускаем Владислава.

– Отпускаете в Карпаты?

– Нет, это пока что не Карпаты. Они лишь третьи в очереди за этим тренером. Первым идет зарубежный клуб, там и условия лучше, но выбирать Лупашко.

– Он советовался с вами?

– Мы общаемся постоянно, но лично я ему ничего не советовал. Сказал, что все, что от меня зависит – я сделал, дальше – выбор за ним. Говорили, мол: "Поворознюк не отпустит", а я отпустил, и документы уже у него сегодня на руках будут.

– Желько Любенович – новый тренер Ингульца?

– Это еще открытый вопрос. Завтра встречаюсь с Желько Любеновичем, и мы или договоримся или нет. Уже в обед все будет известно. До этого мы разговаривали с президентом Миная, и он сказал, что отпустит Желько. Мы с Пересоляком дружим семьями, вопросов не было никаких, его отдают также бесплатно.

– Рассматривали другие кандидатуры? Ковалец? Лавриненко?

– Ковалец – нет. Лавриненко – да. Был еще Кучук и еще несколько кандидатур, переговорный процесс в случае неудачи с Любеновичем будет продолжаться, – объяснил Поворознюк в комментарии Українському футболу.

Карпаты возвращаются: в УПЛ их ждет страстное дерби с Рухом, революция состава и... вероятное разочарование