Пресс-служба Черноморца объявила об уходе сразу трех игроков. В частности, больше не будут выступать за "моряков" голкипер Олег Билык, защитник Илья Ухань и полузащитник Даниил Голуб. Несмотря на действующие контракты стороны решили досрочно разорвать сотрудничество.

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Напомним, Билык выступал за одесситов с июля 2023 года. Его соглашение было рассчитано до лета 2025-го. В прошлом сезоне 26-летний вратарь выходил в 2 матчах (2 гола и 1 поединок "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Контракт Уханя заканчивался 30 июня 2026 года. 21-летний защитник отыграл лишь 1 матч, в котором провел на поле 6 мин. Transfermarkt правит за него 50 тысяч евро.

20-летний Голуб, который должен был выступать за Черноморец до 31 декабря 2025 года – рекордсмен по количеству игр среди всех трех (7 поединков, без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Напомним, Черноморец по итогам сезона финишировал на двенадцатой строчке УПЛ.

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