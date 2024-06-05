– Алексей, когда у вас заканчивается контракт с Шахтером и будете ли его продлевать?

– Контракт заканчивается через месяц. Продлевать его я не буду и уже веду переговоры с другими клубами.

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– С какими клубами сейчас ведете переговоры или хотя бы из каких чемпионатов?

– Думаю, скоро все прояснится. Пока не хочу говорить

– А что у вас с Шахтером случилось, что вы не играли во втором круге? Срна говорил, вас не ставили из-за отказа продлевать контракт. Это правда?

– Да, все правильно.

– Почему не хотели продлевать соглашение?

– Я хочу играть в Европе.

– Срна говорил, у вас были предложения от Хайдука, Партизана и других клубов Европы, но вы отказались переходить. Почему?

– Из всех вариантов меня устраивала только Мальорка, но там все сорвалось. Остальные варианты меня не очень привлекали, поэтому и не захотел.

– Осталась ли у вас обида на Шахтер, что они не давали вам играть и тренироваться с командой? Чье это вообще было решение: Срны, Палкина, Пушича?

– Конечно, я бы хотел тренироваться с командой, но мне позвонили и сказали, что меня на сборы не берут. После этого со мной никто никогда больше не связывался из Шахтера. Не знаю, чье это было решение, наверное, совместное, – сказал Кащук в комментарии Zbirna.com.

Напомним, последний раз Кащук выходил на поле в конце марта в составе олимпийской сборной Украины. С декабря 2023 года он не попадает в заявку Шахтера. В текущем сезоне в активе Алексея 4 гола и 1 ассист в 12 матчах. Его контракт с "горняками" истекает летом 2024-го. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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