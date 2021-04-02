"Как можно критиковать Роналду? Криштиану и Месси – лучшие игроки, которых я видел за всю свою жизнь. Мы говорим о чемпионе, бренде, легенде не только Юве, но и всего мирового футбола.

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Криштиану – это история. Нельзя сомневаться в таком игроке. Серии А повезло, что он согласился приехать туда. Всем критикам Роналду нужно помыть рот", – отрезал Мело в интервью Tuttomercatoweb.

Добавим, что Ювентус не может преодолеть стадию 1/4 финала ЛЧ после перехода Роналду в 2018 году. Также туринцы рискуют остаться без титула чемпиона Италии впервые за 9 лет.

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