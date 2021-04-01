Речь идет о полузащитниках Вестоне Маккени и Артуре Мело и нападающем Пауло Дибале. Американец организовал у себя дома вечеринку, пригласив коллег и других друзей. Сейчас организовывать частные вечеринки в Италии запрещено, сообщает Tuttusport.

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Отмечается, что соседи вызвали полицию, когда заметили, что в доме Маккени идет вечеринка, но никто не открыл дверь, когда правоохранители прибыли на место. Полицейским пришлось настаивать на том, чтобы им разрешили войти в собственность более одного часа, и когда их, наконец, впустили, они обнаружили трех футболистов и их друзей

Участники вечеринки рисковали получить обвинения в сопротивлении полиции, но в итоге были оштрафованы всего на 400 евро каждый, как это предусмотрено действующим законодательством Италии. Больше всего досталось футболистам, ведь Ювентус оштрафует своих игроков дополнительно.

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