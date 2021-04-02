"Як можна критикувати Роналду? Кріштіану і Мессі – найкращі гравці, яких я бачив за все своє життя. Ми говоримо про чемпіона, бренд, легенду не тільки Юве, але і всього світового футболу.

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Кріштіану – це історія. Не можна сумніватися щодо такого гравця. Серії А пощастило, що він погодився приїхати туди. Усім критикам Роналду потрібно помити рота", – відрубав Мело в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

Додамо, що Ювентус не може здолати стадію 1/4 фіналу ЛЧ після переходу Роналду у 2018 році. Також туринці ризикують залишитися без титула чемпіона Італії вперше за 9 років.

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