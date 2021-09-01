"Орлы" приобрели форварда у Селтика, сообщает официальный сайт клуба.

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Эдуар заключил с лондонцами 4-летний контракт. "Кельты" получили за своего бомбардира ориентировочно 16,5 млн евро. На Селхерст Парк он будет выступать под 22-м номером. В Селтике французский форвард провел 4 полных сезона.

В нынешней кампании Одсон Эдуар успел сыграть 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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