Кристал Пэлас подписал бомбардира из Шотландии
00:35 - Читати українською
На финише летнего трансферного окна лондонский Кристал Пэлас усилил атакующую линию Одсоном Эдуаром.
"Орлы" приобрели форварда у Селтика, сообщает официальный сайт клуба.
Вест Хем розширив чеську колонію хавбеком Спартака
Эдуар заключил с лондонцами 4-летний контракт. "Кельты" получили за своего бомбардира ориентировочно 16,5 млн евро. На Селхерст Парк он будет выступать под 22-м номером. В Селтике французский форвард провел 4 полных сезона.
В нынешней кампании Одсон Эдуар успел сыграть 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.
Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн возвращается в Атлетико, сенсационный поворот в деле Жерсона – LIVE
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter