23-річний хавбек став черговим чехом у команді Мойєса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Молотки" орендували Крала на сезон. Угодою з "червоно-білими" передбачена опція викупу. Вартість оренди – орієнтовно 3,5 млн євро. Центрхав став третім чехом у Вест Хемі після Соучека та Цоуфала.

До слова, в нинішньому сезоні Алекс Крал провів 7 матчів у всіх турнірах за Спартак, у яких оформив 1 асист.

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