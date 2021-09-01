"Орли" придбали форварда в Селтіка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Едуар уклав із лондонцями 4-річний контракт. "Кельти" отримали за свого бомбардира орієнтовно 16,5 млн євро. На Селхерст Парк він виступатиме під 22-м номером. У Селтіку французький форвард провів 4 повні сезони.

У нинішній кампанії Одсон Едуар встиг зіграти 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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