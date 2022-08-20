В рамках субботней программы 3-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 3-й тур

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:1

Голы: Заха, 8, 58, Матета, 71 – Воткинс, 5

Нереализованный пенальти: Заха, 58

Лестер – Саутгемптон – 1:1

Голы: Мэддисон, 54 – Джастин, 68 (автогол)

Фулхэм – Брентфорд – 3:2

Голы: Б. Рид, 1, Палинья, 20, Митрович, 90 – Ньоргор, 44, Тоуни, 71

Кристал Пэлас круто начал сезон, дав серьезное сражение Арсеналу и отобрав очки у Ливерпуля на Энфилде. Впрочем, после таких перформансов середнячки часто теряют очки в матчах с подобными. Домашний поединок против Астон Виллы, казалось бы, подтвердил эту особенность – уже на 5-й минуте Воткинс вывел бирмингемцев вперед, реализовав выход один на один. 0:1!

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Впрочем, лондонцы отыгрались всего через три минуты в результате врывания Заха в штрафную и удара в дальний угол. 1:1.

Окрыленный этим успехом Кристал Пелас сразу перехватил инициативу, не отпуская ее до самого финального свистка. Гости почти ничего не создали, а вот Кристал Пэлас наиграл на несколько голов. Один из них Эдуар забил на 26-й минуте, однако его отменили из-за офсайда. В начале же второго тайма Заха не смог реализовать пенальти, но Уилфрид успел сыграть на добивании – 2:1!

Добил же "вилланов" Матета, который вышел на замену и через минуту установил окончательный счет встречи - 3:1.

В параллельном матче Лестер и Саутгемптон пытались одержать дебютную победу в сезоне. Первый тайм оказался бедным на моменты, причем "святые" вообще ничего опасного не придумали – у "лис" же можно вспомнить опасную подачу-удар Мэддисона (Базуну парировал) и выстрел Барнса из пределов штрафной мимо дальней стойки. До перерыва забить командам не удалось.

Лестер открыл счет в начале второго тайма – это Мэддисон на 54-й минуте отличился прямым выстрелом со стандарта!

Впрочем, данный удар стал первым и последним во встрече для "лис". Саутгемптон перехватил инициативу и организовал несколько хороших атак и отыгрался на 68-й после вбрасывания из аута и суеты в штрафной. Адамс пробил, а мяч рикошетом от ноги Джастина влетел в ворота

На 84-й Адамс вообще вывел "святых" вперед, замкнув подачу от Ворд-Проуза. 1:2! Этот счет гости уверенно довели до финального свистка.

Брентфорд после сенсационного выноса МЮ приехал в гости в Фулхэм. Лондонцы встретили "шмелей" голом уже на 1-й минуте – Перрейра замкнул прострел Митровича, мяч от защитника попал в перекладину, а Бобби Рид сыграл на добивании. На 20-й Палинья удвоил преимущество хозяев, нанеся удар головой после подачи с углового.

Впрочем, гости не сдавались, отвечая опасными моментами и сократив отставание в конце первого тайма – героем стал Ньоргор, также превративший корнер в гол.

В начале второго тайма Тоуни забил второй мяч в ворота "коттеджеров", но его не засчитали из-за офсайда. Тем не менее, на 71-й минуте Айвен добился своего, замкнув прострел Виссы – 2:2! Правда, до этого и после Брентфорд проглотил несколько опасных контратак.

В целом, игра была веселой, поэтому болельщики ожидали третий мяч. И дождались! На 90-й минуте Митрович принял мяч после навеса от Мбабу и переправил сферу в правый нижний угол. 3:2! Фулхэм отмечает победу.

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