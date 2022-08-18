Голкипер Динамо Георгий Бущан может стать игроком одного из самых больших английских клубов.

Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере Георгия Бущана, сообщает журналист Эндрю Тодос со ссылкой на британские источники.

Бущан сравнялся по "сухим" матчам в футболке Динамо с Бойко и Ревой – впереди только Шовковский

Отмечается, что "красные дьяволы" видят в голкипере Динамо замену неубедительно начавшему сезону Давиду Де Хеа, который в частности допустил несколько результативных ошибок в катастрофической игре с Брентфордом (0:4).

Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за выступлением Бущана в игре с Бенфикой (0:2) в польской Лодзи. Добавим, что Георгий в 5 официальных матчах этого сезона пропустил 4 гола, а в 2 поединках удержал ворота на замке.

"Десь в Італії Де Дзербі сьорбнув вина": Динамо в нокдауні, велика претензія до УЄФА, а Циганков не поїде в АПЛ