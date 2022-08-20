Миколенко по традиции вышел в стартовом составе. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда украинца проиграла стартовые 2 поединка, так что должна была набирать свои первые очки во встрече против новичка АПЛ 2022/23. Гости же, проводящие безумную трансферную кампанию (16 новичков на 150 миллионов евро – это еще далеко не предел), после сухого поражения на поле Ньюкасла дома сенсационно обыграли Вест Хэм, не реализовавший пенальти и еще кучу моментов.

Эвертон – Ноттингем Форест: онлайн-трансляция матча АПЛ – Миколенко в поисках премьерной победы против безумного новичка

Первый удар на 10-й минуте. Паттерсон отобрал на своем правом фланге, Гордон подхватил и пробежался, а дальше выложил в центр, Том Дэвис минимально не попал метров с 20. Ивоби создает 2 момента. Тот же Гордон и Грей пробивали метров с 25, но арендованный у Манчестер Юнайтед голкипер Хендерсон очень уверенно действует на линии. Миколенко уже в пределах своей штрафной недостаточно активно встречает Неко Уильямса, позволяя беспрепятственно пробить. Теперь уже очередь Пикфорда красиво летать в уголок. Гости получили возможность сразу добить, но сработал блок Коуди.

Тарковски привез момент, отдав мяч сопернику без особой борьбы. Пикфорд справился с прямолинейным ударом прямо в него. Машет экс-защитник сборной Англии рукой Миколенко. Похоже, упрекает в том, что украинец не открылся вовремя под передачу. Если Эвертон почти под 70% владел мячом в первые 15-20 минут, то потом настал период, когда Ноттингем Форест доминировал в контроле (60 на 40). Миколенко, прежде прошедший двух оппонентов на дриблинге, но не выполнивший последний пас, теперь в силовой борьбе оттер Уильямса и неплохо прострелил в штрафную, откуда Рондон отбросил под удар – снова Гордон, снова блок.

Валлийский вингбек настолько возмутился действиями украинца, что откровенно скосил его сзади по ногам. Желтая для экс-защитника Ливерпуля. Миколенко снова комбинирует с Греем слева, Демарай дал над перекладиной. Тарковски второй раз привозит в своей трети поля. Гости снова прощают. Эвертон завершает первый тайм очередным дальним выстрелом. Лишь 1 из 7 ударов пришел из границ чужой штрафной, тогда как у соперника таких попыток аж 4! А ведь прицел Грея и компании требует лучшего. Вполне логичные нули до перерыва. "Ловкие деревья" выглядели несколько более острыми, но самые интересные моменты фактически падали им в ноги в качестве подарков от "ирисок".

Рондон красиво развернулся и пробил – совсем рядом со штангой. А уже на 57 минуте Лэмпард снял единственного живого нападающего команды, выпустив вингера Макнила. Хендерсон ощутил проблемы с ногой после выхода на подачу из углового. Пришел в себя кипер, принадлежащий МЮ. Еще слабее в плане креатива второй тайм – 1 удар из пределов штрафной на две команды за 25 минут. Но вот на 72-й Ивоби раз разобрался на фланге Миколенко и отдал в центр. Гордон крутил в дальний угол – эффектный сейв Хендерсона.

Гиббс-Уайт, купленный из Вулверхэмптона за рекордные для "красно-белых" более чем 29 миллионов евро, поиздевался над двумя игроками Эвертона на левом фланге и перевел на противоположный. А дальше Миколенко и Ивоби не успевают накрыть мощнейший удар Уильямса – совсем близко к цели. Дальний удар Йейтса, Пикфорд ошибается, парируя прямо на Бреннана Джонсона, которого проспал Паттерсон. Ноттингем Форест выходит вперед и доводит положение Эвертона до совсем уж плачевного.

Ошибка на выходе Хендерсона, который до этого 5 раз спасал гостей. Эвертон получил возможность нанести серию ударов в 10-метровой зоне от ворот, но "ловкие деревья" успели все заблокировать. И все же Грей сравнивает. Оригинально исправляется Пикфорд. Невероятный ассист вратаря сборной Англии через все поле. Демарай технично обработал и прошил Хендерсона. Йейтс неожиданно сбрасывает чужому. Однако Хендерсон, у которого свнова фантастическое количество сэйвов (неизменно по 7 на выезде плюс 4 и отбитый пенальти дома) блестяще выходит на линию штрафной и не дает Гордону себя перебросить.

Эвертон таки прервал серию поражений в АПЛ, но вряд ли очень радуется первому набранному баллу. Команда Лэмпарда не проиграла впервые за 4 тура Премьер-лиги (серия тянулась еще с прошлого сезона). "Ириски", конечно, поднимаются из зоны вылета на 16 место (по крайней мере до матчей МЮ и Вест Хэма), но если даже матчи против прямых конкурентов при поддержке родных трибун не выигрывать, дальше будет еще больший ад в борьбе за выживание. Ноттингем Форест набирает 4 очка и относительно спокойно чувствует себя, занимая 11 строчку.