Вулверхэмптон в рамках 3-го тура АПЛ потерпел поражение от Тоттенхэма в Лондоне (0:1). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Тоттенхэм в начале сезона не выезжает из Лондона. Домашний старт чемпионата дался "шпорам" довольно неплохо – при родных трибунах подопечные Антонио Конте разгромили Саутгемптон, а на Стемфорд Бридж неделю назад они спасли ничью. В третьем же туре команда принимала Вулверхэмптон, у которого было всего одно очко за два матча.

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Фаворит был очевиден, однако статистика первого тайма шокировала болельщиков – "вулвз" вели по ударам со счётом 12:1. Правда, это лишь цифры, а по факту была совершенно равная игра без обострений. Тоттенхэм интереснее работал с мячом, Вулверхэмптон неплохо контратаковал, но коллективы создали всего по одному моменту. Оба случились до перерыва.

Гости могли открывать счёт на 43-й минуте, когда Невеш исполнил подачу в штрафную на голову Нуньешу. Матэус пробил в дальний угол, однако мяч пролетел рядом со штангой! Лондонцы ответили на 45-й навесом Сона с левого фланга на Кейна – Харри перепрыгнул Килмана и направил мяч в девятку, но Са с огромным трудом парировал. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Казалось бы, Антонио Конте должен быть озабочен таким таймом. Впрочем, с подтрибунки он вышел в хорошем настроении, перешучиваясь с арбитрами. Итальянец был уверен в своих подопечных – и они его не подвели. Второй тайм "шпоры" начали гораздо убедительнее.

Нельзя сказать, что лондонцы прижали Вулверхэмптон, но интенсивность работы хозяев значительно возросла. Это вылилось в два голевых момента. На 52-й минуте Кейн замкнул подачу Кулусевски ударом в перекладину, а на 63-й Сон ворвался на правый край штрафной и с острого угла пробил в штангу! Правда, там был рикошет, поэтому арбитр назначил угловой.

Он оказался роковым для гостей: Сон исполнил навес, Перишич подрезал мяч вдоль ворот, а Кейн замкнул головой – 1:0! Тоттенхэм вышел вперёд. Кстати, это был 185-й гол Харри в рамках АПЛ. Он обошёл Агуэро и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди футболистов, забивавших только за один клуб.

В последующие 20 минут подопечные Антонио Конте продолжали доминировать, но опасных моментов у ворот Са не возникало. Были только перспективные подходы, прострелы, подачи или панические ситуации, не доходившие до логического завершения. Вулверхэмптон мог наказать за такой футбол на 75-й минуте со штрафного – Невеш метров с 17-ти пробил в правый нижний угол, однако мяч пролетел в сантиметрах от ближней штанги!

В заключительной части встречи футбол стал открытее. Бруну Лаже освежил состав Хименесом, Траоре, Хваном, Дендонкером и Семеду – с новыми силами "вулвз" пошли отыгрываться, подолгу оставаясь на чужой половине поля. Антонио Конте, в свою очередь, выпустил Ришарлисона, Сессеньона и Биссума, сосредоточившись на контратаках.

К сожалению, все эти перестановки не принесли желаемого результата – нормальных моментов не возникало. Лишь на последних секундах Ришарлисону удалось ворваться в штрафную и пробить мимо ближнего угла. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Тоттенхэма.

"Шпоры" набрали 7 очков и временно возглавили турнирную таблицу АПЛ. Вулверхэмптон же, оставшись с 1 зачётным баллом в активе, держится на 16-й позиции, но по итогам тура команда может опуститься ниже.

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