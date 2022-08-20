В рамках суботньої програми 3-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 3-й тур

Крістал Пелас – Астон Вілла – 3:1

Голи: Заха, 8, 58, Матета, 71 – Воткінс, 5

Нереалізований пенальті: Заха, 58

Лестер – Саутгемптон – 1:1

Голи: Меддісон, 54 – Джастін, 68 (автогол(

Фулхем – Брентфорд – 3:2

Голи: Б. Рід, 1, Палінья, 20, Мітровіч, 90 – Ньоргор, 44, Тоуні, 71

Крістал Пелас круто розпочив сезон, давши серйозний бій Арсеналу й відібравши очки у Ліверпуля на Енфілді. Втім, після таких перформансів середнячки часто втрачають очки у матчах із собі подібними. Домашній поєдинок проти Астон Вілли, здавалося б, підтвердив цю особливість – вже на 5-й хвилині Воткінс вивів бірмінгемців уперед, реалізувавши вихід віч-на-віч. 0:1!

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Втім, лондонці відігрались всього через три хвилини внаслідок вривання Заха у штрафний та удару в дальній кут. 1:1.

Окрилений цим успіхом Крістал Пелас одразу ж перехопив ініціативу, не відпускаючи її до самого фінального свистка. Гості майже нічого не створили, а от Крістал Пелас награв на декілька голів. Один з них Шлупп забив на 26-й хвилині, однак його скасували через офсайд.

На початку ж другого тайму Заха не зміг реалізувати пенальті, але Вілфрід встиг зіграти на добиванні – 2:1! Добив же "вілланів" Матета, який вийшов на заміну й за хвилину встановив остаточний рахунок зустрічі – 3:1.

У паралельному матчі Лестер і Саутгемптон намагалися здобути дебютну перемогу в сезоні. Перший тайм виявився бідним на моменти, причому "святі" взагапі нічого небезпечного не вигадали – у "лисиць" же можна пригадати небезпечну подачу-удар Меддісона (Базуну парирував) та постріл Барнса з меж карного майданчика повз дальню стійку. До перерви забити командами не вдалося.

Лестер відкрив рахунок на початку другого тайму – це Меддісон на 54-й хвилині відзначився прямим пострілом зі стандарту!

Втім, даний удар став першим і останнім у зустрічі для "лисиць". Саутгемптон перехопив ініціативу же організував кілька хороших атак і відігрався на 68-й після вкидання з ауту й метушні в штрафному. Адамс пробив, а м'яч рикошетом від ноги Джастіна влетів у ворота

На 84-й же Адамс взагалі вивів "святих" уперед, замкнувши подачу від Ворд-Проуза. 1:2! Цей рахунок гості впевнено довели до фінального свистка.

Брентфорд після сенсаційного виносу МЮ приїхав у гості до Фулхема. Лондонці зустріли "джмелів" голом вже на 1-й хвилині – Перрейра замкнув простріл Мітровіча, м'яч від захисника влучив у поперечку, а Боббі Рід зіграв на добиванні. На 20-й Палінья подвоїв перевагу господарів, завдавши удар головою після подачі з кутового.

Втім, гості не здавалися, відповідаючи небезпечними моментами й скоротивши відставання наприкінці першого тайму – героєм став Ньоргор, який також перетворив корнер у гол.

На початку другого тайму Тоуні забив другий м'яч у ворота "коттеджерів", але його не зарахували через офсайд. Тим не менш, на 71-й хвилині Айвен добився свого, замкнувши простріли Вісси – 2:2! Щоправда, до цього і після Брентфорд ковтнув кілька небезпечних контратак.

Загалом, гра була веселою, тож вболівальники очікували на третій м'яч. І дочекалися! На 90-й хвилині Мітровіч прийняв м'яч після навісу від Мбабу й переправив сферу в правий нижній кут. 3:2! Фулхем святкує перемогу.

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