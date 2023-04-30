Италия, Серия А, 32-й тур

Кремонезе – Верона – 1:1

Голы: Окереке, 9 – Верди, 75

Удаление: Куальята, 62 (Кремонезе, красная карточка)

Сассуоло – Эмполи – 2:1

Голы: Берарди, 83, 90+6 (п.) – Камбьяги, 11

Удаление: Пинамонти, 74 (Сассуоло, красная карточка)

Фиорентина – Сампдория – начало матча в 19:00

Болонья – Ювентус – начало матча в 21:45

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Сверхпринципиальное противостояние борцов за выживание – Кремонезе и Вероны – завершилось боевой ничьей. Хозяева вышли вперед уже в начале матча и на перерыв ушли ведя в счете. После отдыха Куальята грубо атаковал соперника и после просмотра VAR увидел перед собой красный свет. Верди вскоре удалось реализовать численное большинство, однако на большее веронцев не хватило. Как следствие, команды продолжают прозябать на дне турнирной таблицы: Верона восемнадцатая, Кремонезе – девятнадцатый, однако "серо-красные" отстают от соперника на семь очков и вместе с Сампдорией являются главными кандидатами на вылет.

Сассуоло в меньшинстве сумел спасти ничью с Эмполи. Тосканцы забили первыми, а в середине второго тайма вообще остались в большинстве. Выстоять, однако, им не удалось: в конце матча Берарди восстановил статус-кво, а уже в добавленное время вырвал победу с пенальти (за грязный подкат Сатриано). Победа подняла Сассуоло на десятую строчку (43 очка), Эмполи – пятнадцатый (32 пункта).

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