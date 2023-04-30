Кремонезе в битве аутсайдеров упустил победу над Вероной и приблизился к вылету в Серию В
В воскресенье в 32-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Италия, Серия А, 32-й тур
Кремонезе – Верона – 1:1
Голы: Окереке, 9 – Верди, 75
Удаление: Куальята, 62 (Кремонезе, красная карточка)
Сассуоло – Эмполи – 2:1
Голы: Берарди, 83, 90+6 (п.) – Камбьяги, 11
Удаление: Пинамонти, 74 (Сассуоло, красная карточка)
Фиорентина – Сампдория – начало матча в 19:00
Болонья – Ювентус – начало матча в 21:45
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Сверхпринципиальное противостояние борцов за выживание – Кремонезе и Вероны – завершилось боевой ничьей. Хозяева вышли вперед уже в начале матча и на перерыв ушли ведя в счете. После отдыха Куальята грубо атаковал соперника и после просмотра VAR увидел перед собой красный свет. Верди вскоре удалось реализовать численное большинство, однако на большее веронцев не хватило. Как следствие, команды продолжают прозябать на дне турнирной таблицы: Верона восемнадцатая, Кремонезе – девятнадцатый, однако "серо-красные" отстают от соперника на семь очков и вместе с Сампдорией являются главными кандидатами на вылет.
Сассуоло в меньшинстве сумел спасти ничью с Эмполи. Тосканцы забили первыми, а в середине второго тайма вообще остались в большинстве. Выстоять, однако, им не удалось: в конце матча Берарди восстановил статус-кво, а уже в добавленное время вырвал победу с пенальти (за грязный подкат Сатриано). Победа подняла Сассуоло на десятую строчку (43 очка), Эмполи – пятнадцатый (32 пункта).
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