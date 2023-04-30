Італія, Серія А, 32-й тур

Кремонезе – Верона – 1:1

Голи: Окереке, 9 – Верді, 75

Вилучення: Куальята, 62 (Кремонезе, червона картка)

Сассуоло – Емполі – 2:1

Голи: Берарді, 83, 90+6 (п.) – Камб'ягі, 11

Вилучення: Пінамонті, 74 (Сассуоло, червона картка)

Фіорентина – Сампдорія – 5:0

Голи: Кастровіллі, 45+2, Додо, 63, Дункан, 66, Куаме, 76, Терзіч, 89

Наполі не скористався подарунком Інтера і втратив шанс достроково завоювати Скудетто

Надпринципове простистоянняборців за виживання – Кремонезе та Верони – завершилось бойовою нічиєю. Господарі вийшли вперед вже на початку матчу і на перерву пішли ведучи у рахунку. Після відпочинку Куальята грубо атакував суперника і після перегляду VAR побачив перед собою червоне світло. Верді за трохи вдалось реалізувати чисельну більшість, однак на більше веронців не вистачило. Як наслідок, команди продовжують животіння на дні турнірної таблиці: Верона вісімнадцята, Кремонезе – дев'ятнадцятий, однак "сіро-червоні" відстають від суперника на сім очок і разом з Сампдорією є головними кандидатами на виліт.

Сассуоло у меншості зумів врятувати нічию з Емполі. Тосканці забили першими, а в середині другого тайму взагалі залишились у більшості. Вистояти, однак, їм не вдалось: наприкінці матчу Берарді відновив статус-кво, а вже у доданий час вирвав перемогу з пенальті (за брудний підкат Сатріано). Перемога підняла Сассуоло на десяту сходинку (43 очки), Емполі – п'ятнадцятий (32 пункти).

Фіорентина нарешті перервала свою безвиграшну серію, відірвавшись на Сампдорії. Найгірша команда Серії А пропустила у доданий до першого тайму час: після розіграшу кутового м'яч прилетів до Кастровіллі і той з рикошетом від стійки записав своє ім'я у протокол. По перерві "фіалки" протягом трьох хвилин прикінчили суперника. Спочатку Додо добив м'яч у сітку після відскоку, а згодом відзначився Дункан. В середині другої сорокап'ятихвилинки Куаме після сольного проходу Амрабата забив четвертий гол, а Терзіч, який тільки-но вийшов на заміну, поставив масну крапку у матчі. Сампдорія без шансів на спасіння остання, Фіоре піднялась на восьму сходинку.

Інтер обіграв Лаціо і відкрив Наполі шлях до дострокового Скудетто – інтрига за місця в ЛЧ досягла апогею