Интер принимал Лацио (3:1) на Джузеппе Меацца в 32-м туре Серии А. Счет и обзор матча чемпионата Италии читайте в этой новости на "Футбол 24".

Результата поединка Интер – Лацио больше всего ждал Наполи, который свой матч против Салернитаны начнет в 16:00. Если римляне не побеждали в Милане, то "партенопейцы" в случае завоевания своих трех очков уже сегодня становились чемпионами Италии. Но командам Симоне Индзаги и Маурицио Сарри тоже есть за что бороться – на кону путевка в групповой турнир ЛЧ 2023/24 и несколько десятков миллионов евро призовых.

На момент начала игры Лацио шел вторым (61 балл). Интер лишь в прошлом туре прервал длительную безвыигрышную серию, отбросившую полуфиналиста Лиги чемпионов на 7 строчку Серии А (54 балла). Несколько дней Интер назад одолел Ювентус и вышел в финал Кубка Италии. В случае победы над Лацио "нерадзурри" догоняли Милан и Рому, которые накануне расписали драматичную ничью в Вечном городе. Плотность в лигочемпионовской зоне турнирной таблицы Серии А просто невероятная.

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Симоне Индзаги уже привычно для матча чемпионата оставил в запасе Лаутаро Мартинеса. Рядом с Ромелу Лукаку появился другой аргентинский нападающий – Хоакин Корреа, ранее выступавший как раз за Лацио. В составе "орлов" капитан Чиро Иммобиле вышел в старте впервые после ДТП с трамваем.

Интер начал активнее. Уже на 5 минуте хозяева могли повести в счете, но с ударом Брозовича не без проблем справился Проведель. Несколько раз слева классно навешивал Димарко, но ни одна из его подач ударом не завершилась. Кипер Лацио вступил в игру после удара Мхитаряна, а у гостей в атаке не было ничего. Ни одного удара за первую половину тайма.

На 25-й минуте Интер забил. Хоакин Корреа прострелил на Мхитаряна, который покатил на Мхитаряна. Милинкович-Савич не успел накрыть армянина, пробившего низом в дальний угол. 1:0? Нет. VAR увидел офсайд у Корреа.

Буквально тут же счет изменился, но в другую сторону. Фелипе Андерсон и Луис Альберто воспользовались ужасной игрой Ачерби в обороне. Луис классно отдал на Фелипе, пробившего мимо Онана. Лацио реализовал свой первый момент.

"Нерадзурри" могли отыграться еще до перерыва, однако Мхитарян пробил выше ворот после паса Бареллы. Опасно бил и сам Барелла, который приложился с ходу, но не попал в дальний угол. В итоге, 0:1 после первого тайма – результат, огорчавший не только Интер, но и Наполи. Могло быть вообще 0:2, если бы Онана не потянул удар Иммобиле, а Андерсон точнее пробил на добивании.

На старте второго тайма Лацио из-за травмы потерял Катальди, вынужденно покинувшего поле. Интер сразу мог забить – Проведель был бессилен после удара Бареллы, если бы Николо попадал в створ. Не попал. Римляне ответили ударом Луиса Альберто – сейв Онана. На 65-й чуть не забил Димарко, отличившийся и в игре с Ювентусом. Проведель с трудом отразил удар латераля Интера.

"Нерадзурри" продолжали давить. Вышедший на замену Лаутаро мог выйти один на один с Проведелем. Казале в последний момент помешал пробить. Но на 78-й не помешал уже никто – Мартинес после паса Лукаку протолкнул мяч в сетку. 1:1! Здесь же у аргентинца был шанс оформить дубль, но он не смог пробить головой после паса Димарко.

Интер устроил давление в попытке вырвать победу и достиг своего на 83-й минуте. Робин Госенс в падении замкнул навес Лукаку – второй ассист бельгийца! А на 90-й Лаутаро поставил точку, воспользовавшись подарком от соперника. 3:1 – волевая победа Интера, принесшая радость не только в черно-синий Милан, но и в Неаполь. В случае победы над Салернитаной Наполи досрочно оформит Скудетто!

Лацио, несмотря на поражение, пока сохранил второе место. "Нерадзурри" сравнялись с Миланом и Ромой, обойдя их по дополнительным показателям. У всех трех команд по 57 очков – борьба за ЛЧ достигает кульминации.

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