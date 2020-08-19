Кравец в шаге от возвращения в Динамо

Киевский клуб близок к подписанию опытного украинского нападающего, который имеет в своем активе выступления в нескольких чемпионатах Европы.

Официально о возвращении Артема Кравца в Динамо будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщают сразу несколько источников – Telegram-каналы Бело-синий и Динамо Киев Inside.

Кравец официально покинул Кайсериспор

Как известно, ранее уже звучала информация о возможном возвращении Кравца в ряды киевского клуба.

Последним клубом 31-летнего форварда сборной Украины был турецкий Кайсериспор, но вчера, 18 августа, Кравец стал свободным агентом. Также опытный нападающий поиграл в чемпионатах Германии и Испании, защищая цвета Штутгарта и Гранады соответственно.

В сезоне 2019/20 Кравец отличился 8 голами в 19 матчах чемпионата Турции. Нападающий находился в структуре Динамо с 2005 по 2017 годы и дважды стал чемпионом Украины.

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