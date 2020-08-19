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Кравець за крок від повернення в Динамо

15:30 - Читать на русском
Кравець за крок від повернення в Динамо
Артем Кравець / УАФ

Київський клуб близький до підписання досвідченого українського нападника, який має у своєму активі виступи в кількох чемпіонатах Європи.

Офіційно про повернення Артема Кравця в Динамо буде оголошено найближчим часом. Про це повідомляють одразу декілька джерел – Telegram-канали Біло-синій та Динамо Киев Inside.

Кравець офіційно покинув Кайсеріспор

Як відомо, раніше вже лунала інформація про можливе повернення Кравця до лав київського клубу.

Останнім клубом 31-річного форварда збірної України був турецький Кайсеріспор, але вчора, 18 серпня, Кравець став вільним агентом. Також досвідчений нападник пограв у чемпіонатах Німеччини та Іспанії, захищаючи кольори Штутгарта і Гранади відповідно.

У сезоні 2019/20 Кравець відзначився 8 голами у 19 матчах чемпіонату Туреччини. Нападник перебував у структурі Динамо з 2005 по 2017 роки та двічі став чемпіоном України.

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