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Динамо может вернуть Артема Кравца

16:28 - Читати українською
Динамо может вернуть Артема Кравца
Артем Кравец / Сайт Динамо

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился инсайдом относительно целей Динамо на позицию нападающего.

"Луческу в поисках опытного нападающего обратил внимание на Евгения Селезнева, с которым работал в Шахтере. По нашей информации, с Селезневым состоялся телефонный разговор. Сейчас этот трансфер скорее невозможен, чем возможен.

Кравец начал подготовку к сезону с Кайсериспором, несмотря на все слухи об "изгнании" украинца из клуба

Но самый свежий инсайд – очень большая вероятность, что в Динамо возвращается Артем Кравец. Думаю, эта кандидатура устраивает болельщиков Динамо больше", – заявил Спиваковаський в эфире ТаТоТаке.

Напомним, в прошлом сезоне Кравец отличился 8 голами в 19 матчах чемпионата Турции. Контракт форварда сборной Украины с "красно-желтыми" действует до 30 июня 2021, текущая цена за Transfermarkt – 475 тысяч евро. Кравец находился в структуре Динамо с 2005 по 2017 годы.

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