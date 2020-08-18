Динамо может вернуть Артема Кравца

"Луческу в поисках опытного нападающего обратил внимание на Евгения Селезнева, с которым работал в Шахтере. По нашей информации, с Селезневым состоялся телефонный разговор. Сейчас этот трансфер скорее невозможен, чем возможен.

Кравец начал подготовку к сезону с Кайсериспором, несмотря на все слухи об "изгнании" украинца из клуба

Но самый свежий инсайд – очень большая вероятность, что в Динамо возвращается Артем Кравец. Думаю, эта кандидатура устраивает болельщиков Динамо больше", – заявил Спиваковаський в эфире ТаТоТаке.

Напомним, в прошлом сезоне Кравец отличился 8 голами в 19 матчах чемпионата Турции. Контракт форварда сборной Украины с "красно-желтыми" действует до 30 июня 2021, текущая цена за Transfermarkt – 475 тысяч евро. Кравец находился в структуре Динамо с 2005 по 2017 годы.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо