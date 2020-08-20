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Динамо официально объявило о трансфере Кравца

19:03 - Читати українською
Динамо официально объявило о трансфере Кравца
Артем Кравец / фото: Динамо

Динамо усиливается накануне старта нового сезона. Нападающий сборной Украины Артем Кравец подписал контракт с киевским клубом.

Кравец перешел в Динамо на правах свободного агента. Соглашение киевского клуба с 31-летним форвардом рассчитано на два года с опцией продления, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Добавим, что последним клубом Кравца был турецкий Кайсериспор, но 18 августа футболист стал свободным агентом. Также опытный нападающий поиграл в чемпионатах Германии и Испании, защищая цвета Штутгарта и Гранады соответственно.

Артем Кравец – воспитанник Динамо, куда попал в возрасте 13-ти лет. Дебютировал в главной команде "бело-синих" 17 июня 2007 года в последнем туре в гостевом матче против киевского Арсенала.

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Всего в чемпионате Украины за Динамо Кравец провел 65 матчей (забил 26 мячей), в Кубке Украины 11 матчей (3 мяча), в Суперкубке Украины 1 матч и в еврокубках 28 матчей (4 мяча). Всего – 105 игр (33 мяча). Артем дважды становился чемпионом Украины (сезоны 2008/09 и 2014/2015), обладателем Кубка Украины (2014/2015) и обладателем Суперкубка Украины (2007).

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