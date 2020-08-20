Кравец убежден в успешности сотрудничества Динамо и Луческу

"Наверное, прежде всего мне стало легче, что это закончилось и воплотилось в жизнь. Конечно, я очень рад. Узнал буквально несколько дней назад об интересе со стороны моего родного клуба. Безумно рад, что могу вернуться и принести пользу своему, говоря от души, любимому клубу всей моей жизни.

Динамо официально объявило о трансфере Кравца

Прежде всего, я возвращаюсь помочь родному клубу вернуть те заслуги и достижения, которые были, когда я еще играл за эту команду. Для меня самое важное – чтобы Динамо стало чемпионом Украины, попало в групповой раунд Лиги чемпионов, достигло успехов и побед. Мои индивидуальные заслуги уходят на второй план. В первую очередь – командный результат. Я, конечно же, хочу получать личные награды, но это никогда для меня не играло огромную роль.

Назначение Луческу на пост главного тренера Динамо? Конечно, это было какой-то степени неожиданно. Не ожидал, что тренер, против которого мне приходилось играть, возглавит команду. В итоге, после назначения, по отзывам ребят, мне кажется, он может дать много хорошего киевском Динамо. Не в плане борьбы с Шахтером, который он хорошо знает.

Это действительно очень хороший специалист, который работал в больших клубах и со сборными. Думаю, в футбольном плане игроки и клуб Динамо должны от этого сотрудничества только выиграть. Надеюсь, Мирча Луческу вернет чемпионство киевском Динамо", – цитирует Кравца официальный сайт киевского клуба.

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