"Це мої діти, розумієте?": інтерв'ю Луческу про перевагу Шахтаря над Інтером, перспективи Пірло та виклики в Динамо

Мірча Луческу в інтерв'ю для Gazetta dello Sport розповів про свої колишні команди, які претендують на вихід у фінал ЛЄ, – Інтер та Шахтар. "Футбол 24" вибрав найцікавіше, про що говорив головний тренер Динамо.

Мірча Луческу має досвід роботи з обома командами, але якщо в Інтері він затримався не на довго, то в Донецьку провів 12 років, за які виграв 23 трофеї. Очевидно, що румун підтримує "гірників" у цьому протистоянні. "Це мої діти, розумієте? Багато з них виросли разом зі мною. Звичайно, Інтер теж близький для мене. Тим не менш…"

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Навіть не беручи до уваги свої почуття, Мірча називає Шахтар фаворитом. "Я вважаю, що зараз він перевершує Інтер. Хоча б тому, що вони давно грають разом, у них великий європейський досвід і вони завжди знають, що робити в будь-якій ситуації. Це дві абсолютно різні команди. Інтер робить акцент на обороні та індивідуальних якостях, грає у вертикальний футбол. Своєю чергою, Шахтар прагне контролювати гру, робить ставку на талант, якого у колективі з надлишком. В останні роки, зокрема і разом зі мною, донеччани довели гру в короткий пас до досконалості, у цьому бразильці виняткові".

Зараз у Шахтарі дуже сильні гравці, я говорю також про тих, хто прийшов у команду вже після мого відходу. Їхня сила в тому, що вони грають разом уже 2-3 роки. Фонсека не підходив команді, а з Каштру вони повернулися до того ж, що було при мені. Ніхто не приїжджає і не стає зіркою відразу, вони чекають, поки гравці не засвоять філософію команди і не будуть готові. Філософія, яку ми з президентом Ахметовим завжди поділяли: українці позаду, а бразильці попереду. Це робило Шахтар конкурентоспроможним протягом багатьох років.

Маркос Антоніо став одним із відкриттів сезону, не дивно, що за хавбеком Шахтаря вже полюють топ-клуби. Луческу взагалі порівняв бразильця з легендою Реала та Челсі. "Він схожий на Макелеле, ви ж його пам'ятаєте? Динамічний, ніколи не зупиняється, вмикається, грає коротко, дуже швидко адаптувався до Європи. Але також стережіться Алана Патріка – дуже зрілого гравця".

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Чинний наставник київського Динамо переконаний, що доля путівки у фінал залежатиме він протистоянь у ключових зонах. "Індивідуальні дуелі не варто брати до уваги. Все вирішиться в середині поля. Там Шахтар завжди намагається мати додаткового гравця, щоб оберігати свій м'яч, і саме там Інтер буде руйнувати систему "гірників", відбирати м'яч і завдавати удари в контратаках. Це буде залежати від того, як українці будуть стримувати Інтер, адже "нерадзуррі" дуже добре прискорюються.

Лукаку справді може стати проблемою для донеччан. Інтер – хороша команда, у них чудові фізичні якості. Мені подобається Конте: він вміє передавати бойовий дух своїм командам і дуже сильний тактик, завжди вибирає правильних гравців, але з технічної точки зору Шахтар не має причин заздрити "нерадзуррі".

"У Пірло є все, щоб тренувати на високому рівні"

Чимало колишніх підопічних Мірчі Луческу вже й самі стали тренерами. Фахівець вважає, що це стало можливим, оскільки він намагається працювати на інтелектом своїх футболістів з раннього віку. "Так, їх уже багато і ще багато хто стане. Я переконаний, що найголовніше – це початок. У 17-18 років ви встановлюєте принципи, які несете із собою через все життя. Завжди казав своїм футболістам, що в цьому віці вони повинні знати те, що інші знають у тридцять, щоб бути попереду футбольного життя".

Один із таких – Андреа Пірло, з яким Луческу перетинався у Брешії. Мірча очікує, що італієць стане успішним тренером. "У нього є все, щоб тренувати на високому рівні. По-перше, у нього відмінний баланс, він не дає волю емоціям, холодний і виважений, це важливо: він вселяє в гравців упевненість. І не варто недооцінювати Роберто Бароніо (асистент Пірло. – примітка): важливо, щоб поруч з вами був друг. Крім того, за його спиною стоїть організований клуб, який йому допоможе, і гравці, які йому довіряють".

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Луческу не боявся випускати Пірло на поле в 16 років. Очевидно, спочатку в Андреа не завжди все виходило, тому сенатори Брешії критикували юнака. Одного разу Мірча навіть був змушений заспокоювати Луку Луцарді. "Ми зіграли внічию вдома, і він звинувачував Андреа в помилках. Але я давав Пірло грати, щоб дати йому майбутнє, щоб він досяг світового рівня, якого він заслуговує. Тому що в футболі важливо не скільки тобі років, а чого ти вартий. Навіть на тренуваннях я завжди говорив не чіпати його, я закликав його робити те, що йому подобається.

Ви ніколи не знали, що він буде робити, це було абсолютно непередбачувано: у нього був радар, який покривав усе поле, ви думали, що Пірло повинен бути з одного боку, а замість цього він з'являвся з іншого, але Андреа робив це розумно, він зрозумів гру. Ось ця характеристика, ця непередбачуваність може стати тим, що тепер допоможе йому на тренерській ниві".

Наразі Мірча Луческу – найстарший тренер у світі, який все ще продовжує працювати на найвищому рівні. 75-річний фахівець черпає мотивацію виключно у футболі і не переслідує меркантильні інтереси. "Я роблю це не заради грошей. Я відчував необхідність віддати футболу все, що він мені дав. Я хотів знову отримати емоції, бути на полі, вчити, передавати досвід молоді. Словом, щоб жити. Ви знаєте, що сказав Шекспір? "Перед смертю – живи!"

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