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Кравец признался, за какой европейский гранд мечтает играть – в нем есть след украинской легенды

10:44 37 Читати українською
Кравец признался, за какой европейский гранд мечтает играть – в нем есть след украинской легенды
Василий Кравец / Сайт Луго

Защитник Луго Василий Кравец не стесняется делиться своими карьерными амбициями.

"Моя любимая команда – лондонский Арсенал, я с детства хотел играть за эту команду в Англии. Это для меня как стимул. Хочу именно в эту команду и этот чемпионат.

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Да, там уже был украинец, поэтому я и полюбил эту команду. Мне тренер привязал с детства, что там Лужный, я должен играть, как он, ведь это легенда украинского футбола. Так с детства я и хочу попасть в эту команду", – обьяснил Кравец в эфире Instagram Play Pro.

Напомним, Лужный выступал за "канониров" с 1999 по 2003 годы. В сезоне 2001/02 легендарный защитник Динамо и сборной Украины стал чемпионом АПЛ.

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Теги
Арсенал Арсенал Англия Украинцы за рубежом Василий Кравец Василий Кравец Олег Лужный
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