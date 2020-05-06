"Показалось, что он мгновенно постарел": Шевченко и Ребров оказались среди худших трансферов в истории АПЛ

Легендарные украинские нападающие вошли в перечень самых провальных переходов в истории АПЛ по версии издания ESPN.

ESPN опубликовал подборку из 50-ти самых неудачных переходов в 28-летней истории Английской Премьер-лиги. В списке оказались и известные украинские нападающие времен Независимости – Андрей Шевченко и Сергей Ребров, которые в 2000-х защищали цвета Челси и Тоттенхэма соответственно.

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Действующий наставник Ференцвароша занял 25 место в рейтинге. Ребров перебрался в Тоттенхэм летом 2000 года за 18 млн евро (по данным Transfermarkt), но не сумел стать лидером "шпор". Позже на правах аренды выступал в составе Фенербахче, а летом 2004-го бесплатно перебрался в Вест Хэм.

"Ребров был частью звездного дуэта с Андреем Шевченко в киевском Динамо. Пока Шева сиял в Милане, а потом разочаровал в Челси, Ребров сразу начал английский этап карьеры. Тоттенхэм надеялся увидеть нападающего, который в последнем сезоне в Киеве забил 10 голов в Лиге чемпионов, но Ребров отличился лишь 10 раз в Премьер-лиге в 59-ти матчах. Среди них – только 1 мяч в 30-ти поединках во время второго сезона. В конце концов, до завершения контракта "шпоры" отдали украинца в ​​аренду Фенербахче", – обосновывает ESPN свое заключение касательно четвертого бомбардира в истории сборной Украины.

А вот Андрей Шевченко, по мнению журналистов издания, разочаровал больше. Действующий главный тренер сборной Украины оказался в "почетном" топ-10, заняв 7 место. Летом 2006-го "пенсионеры" выложили Милау почти 44 млн евро, но Шева и близко не смог оправдать потраченную сумму, проведя в Лондоне только 2 посредственных сезона.

"Роман Абрамович наконец-то сумел подписать для Челси своего человека, убедив Милан продать Шевченко за рекордные по тем временам деньги для Великобритании. Переход украинца, очевидно, означал неизбежный уход Дрогба, а Жозе Моуринью получил Шевченко как приоритетный вариант в атаку. Проблема заключалась в том, что новичку было уже 29 лет. Хотя он много забивал в Милане, показалось, что после переезда на Стэмфорд Бридж Шевченко мгновенно постарел. Травмы, несогласованность и ренессанс Дрогба привели к тому, что форвард забил лишь 9 голов в чемпионате за 48 матчей.

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Моуринью больше доверял ивуарийцу – в конце концов, Абрамович его уволил в 2007 году. После второго сезона Челси отдал Шевченко в аренду Милану, а еще через год бесплатно отпустил в Динамо", – как видим, карьера обоих легендарных украинских форвардов в Англии сложилась примерно одинаково.

На первом месте рейтинга оказался трансфер Али Диа в Саутгемптон в 1996 году. Там вообще вышла комичная история – кто-то позвонил Грэму Сунессу, представился Джорджем Веа и рекомендовал "святым" подписать своего двоюродного брата Диа. Тот подписал контракт, но сыграл лишь 53 минуты в АПЛ – как оказалось, сенегалец был обычным 31-летним студентом, который иногда играл в футбол на любительском уровне.

Также в рейтинге нашлось место Адриану Муту, Фернандо Торресу, Марио Балотелли, Алексису Санчесу, Майклу Оуэну и другим известным футболистам. Полный список из 50 худших трансферов по версии ESPN можно посмотреть здесь.

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