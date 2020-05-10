Кравец: Новые бутсы кроплю святой водой

Защитник Луго и сборной Украины Василий Кравец рассказал о своих предпочтениях при выборе футбольной обуви.

"Играю в стандартных моделях бутс. Я уже привык. Единственное, что делаю, когда покупаю новые бутсы, то кроплю их святой водой.

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Люблю черный цвет. Всегда искал бутсы, чтобы они были полностью черными. Но никогда не мог найти таковых. В детстве находил, а сейчас сложно мне. Выпускаются только пробные модели для тех, у кого есть контракты, чтобы они в них тренировались перед выходом бутс.

Недавно нашел на сайте полностью черные бутсы, я их себе уже купил. Я не фанат рисунков, разноцветных бутс", – рассказал Кравец в эфире Instagram Play Pro.

Напомним, Кравец – воспитанник Карпат. В 2017 году украинец перебрался в испанский Луго. Зимой 2019 Василий перешел в Леганес, но прошлой зимой снова оказался в Луго – на этот раз на правах аренды.

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