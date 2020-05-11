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Кравець зізнався, за який європейський гранд мріє грати – у ньому є слід української легенди

10:44 348 Читать на русском
Кравець зізнався, за який європейський гранд мріє грати – у ньому є слід української легенди
Василь Кравець / Сайт Луго

Захисник Луго Василь Кравець не соромиться ділитися своїми кар'єрними амбіціями.

"Моя улюблена команда – лондонський Арсенал, я з дитинства хотів грати за цю команду в Англії. Це для мене як стимул. Хочу саме в цю команду і цей чемпіонат.

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Так, там вже був українець, тому я й полюбив цю команду. Мені тренер прив'язав з дитинства, що там Лужний, я повинен грати, як він, адже це легенда українського футболу. Так з дитинства я і прагну потрапити в цю команду", – пояснив Кравець в ефірі Instagram Play Pro.

Нагадаємо, Лужний виступав за "канонірів" з 1999 по 2003 роки. В сезоні 2001/02 легендарний захисник Динамо та збірної України став чемпіоном АПЛ.

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Теги
Англія Українці за кордоном Арсенал Арсенал Василь Кравець Василь Кравець Олег Лужний
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