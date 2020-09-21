Артем Кравец покинул Динамо из-за конфликта с Мирчей Луческу после матча со Львовом, сообщает Sport.ua со ссылкой на собственные источники.

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Румын выразил недовольство действиями форварда, а тот ответил Луческу – это тренеру очень не понравилось. После разговора тренера Динамо с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт. Сам игрок в комментарии пресс-службе Динамо заявил, что они разошлись мирно.

Напомним, Кравец неожиданно покинул Динамо, пробыв в команде всего месяц. До етого Артем выступал в составе турецкого Кайсериспора, в составе которого в сезоне 2019/20 провел 22 поединка и отметился 9 голами.

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