Артем Кравець покинув Динамо через конфлікт із Мірчею Луческу після матчу зі Львовом, повідомляє Sport.ua з посиланням на власні джерела.

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Румун висловив невдоволення діями форварда, а той відповів Луческу – це наставнику дуже не сподобалось. Після розмови тренера Динамо з Ігорем Суркісом було прийнято рішення розірвати дворічний контракт. Сам гравець у коментарі прес-службі Динамо заявив, що вони розійшлись мирно.

Нагадаємо, Кравець несподівано покинув Динамо, пробувши у команді лише місяць. До цього Артем виступав у складі турецького Кайсеріспора, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.

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