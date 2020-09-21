– Матч туру відбувся у Запоріжжі. Це Скрипник настільки якісно підготував Зорю, чи, скоріше, Шахтар важко входить у сезон?

– Останніми роками помітно, як добре Зоря налаштовується на Шахтар. З року в рік "гірникам" дуже важко обіграти луганців. Навіть не пригадаю, коли востаннє Шахтар легко перемагав Зорю. Тільки "на жилах", нічиї, поразки… Не думаю, що Шахтар недооцінив суперника. Це, насамперед, Зоря заслужила на такий результат.

– Зоря для команди Каштру не менш серйозний суперник, ніж Динамо?

– Найбільш незручний суперник, скажімо так. Попри невдалий старт, скидати Зорю із рахунків не варто. Команда має хороший потенціал.

Гольова феєрія та неоднозначний пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар – 2:2

– Пенальті у ворота Шахтаря – справедливий?

– Важко сказати. Якщо суддя призначив – отже мав на це підстави.

– Динамо настраждалося проти аутсайдера чемпіонату – Львова. У чому причина?

– Команда перебуває на етапі перебудови, до того ж налаштовується на Лігу чемпіонів. Плюс – на них здійснюється колосальний тиск і від керівництва, і від уболівальників. Працювати непросто.

Суркіс критично оцінив виступ Динамо у матчі зі Львовом

– Смілива тактика Цецадзе вас здивувала?

– Сідати в оборону проти таких команд, як Шахтар чи Динамо, ризиковано – рано чи пізно пропустиш. Тому тренерський штаб Львова, провівши серйозну підготовчу роботу, вирішив здивувати фаворита високим пресингом. Команда перебуває на правильному шляху.

– Проти Гента у Динамо буде вже зовсім інша гра?

– Я думаю, що так. За Гентом особливо не стежу, але зважаючи на те, що вони пройшли у наступний раунд Ліги чемпіонів, а також на те, що там грають кілька українських легіонерів, буде дуже цікаво. Бажаю Динамо перемоги.

– Після трьох турів лідирує Ворскла: три матчі – три перемоги. У чому феномен цієї команди?

– Секрет простий – Юрій Максимов. Тренеру вдалося створити хороший мікроклімат у колективі. Він чудовий тренер і мотиватор. Я добре знайомий із Юрієм Вільйовичем – у нього все на позитиві, жартах. Ворскла – не Зоря і, тим паче, не Динамо чи Шахтар. Але демонструє характер і завдяки цьому добивається результату.

Олександрія – Ворскла – 0:2 – відео голів та огляд матчу

– Маємо першу тренерську відставку у новому сезоні. Чи не зарано СК Дніпро-1 попрощався із Дмитром Михайленком?

– Можливо. Надто мало турів пройшло від старту сезону. Але, наскільки я розумію, проблема виникла не сьогодні, а трохи раніше. Ви ж пригадуєте ці літні чутки про прихід іншого тренера? Це не сприяло здоровому мікроклімату і спокійній роботі Михайленка, позначившись на підготовці команди до нового сезону.

– Як оціните готовність Колоса і Десни до наступного раунду єврокубків?

– Щодо Десни, то не все зараз виходить у команди Рябоконя, хоча ми знаємо, на що вона спроможна. Ну а Колос приємно дивує у кожному матчі. Команда з маленького населеного пункту, але з величезними амбіціями. Я впевнений, хоча й не на 100 відсотків, що обидва клуби мають шанси зробити нам сюрприз зі знаком "плюс".

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