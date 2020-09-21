Украинский нападающий Артем Кравец покинул киевское Динамо всего через месяц после своего возвращения.

По информации Динамо Киев Inside, результаты Кравца на тренировках были худшими среди игроков киевского клуба.

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Кроме этого, трансфер игрока не был утвержден с главным тренером команды Мирчей Луческу, что также повлияло на судьбу форварда в киевском клубе.

Напомним, Кравец неожиданно покинул Динамо, пробыв в команде всего месяц. До этого Артем выступал в составе турецкого Кайсериспора, в составе которого в сезоне 2019/20 провел 22 поединка и отметился 9 голами.

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