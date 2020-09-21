"Как же мне" нравятся "такие инсайды... Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение у людей к СМИ!

Кравец покинул Динамо из-за конфликта с Луческу, – СМИ

Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и тренера перед такой тяжелой игрой. Во-первых, меня никто не выгонял из клуба. Во-вторых, мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере и я ни на одной тренировке ни был худшим. В-третьих, все трансферы Динамо Киев согласуются с тренером. Не нужно фантазировать, думайте головой", – эмоционально написал в своем сториз в Instagram Артем Кравец.

Напомним, Кравец неожиданно покинул Динамо, пробыв в команде всего месяц. До этого Артем выступал за турецкий Кайсериспор, в составе которого в сезоне 2019/20 провел 22 поединка и отметился 9 голами.

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