"Як же мені "подобаються" такі інсайди.. Через таких дилетантів і складається негативне відношення у людей до ЗМІ!

Кравець покинув Динамо через конфлікт із Луческу, – ЗМІ

Мало того, що ви нагло брешете, так ще й намагаєтесь зганьбити керівництво клубу і тренера перед такою важкою грою. По-перше, мене ніхто не виганяв з клубу. По-друге, мої фізичні кондиції одні з найкращих у моїй кар'єрі і я на жодному тренуванні не був найгіршим. По-третє, всі трансфери Динамо Київ узгоджуються з тренером. Не потрібно фантазувати, думайте головою", – емоційно написав у своєму сторіз в Instagram Артем Кравець.

Нагадаємо, Кравець несподівано покинув Динамо, пробувши у команді лише місяць. До цього Артем виступав за турецький Кайсеріспор, у складі якого в сезоні 2019/20 провів 22 поєдинки та відзначився 9 голами.

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