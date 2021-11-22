"Не мне это решать. Если честно, больше не рад, потому что если бы не позволили, наверное, я бы играл в основе и провел бы весь матч. А так позволили – вышел только на замену. Но это так, доля шутки. Не от меня это зависит. Конечно, это правильно, но видите, не помогло.

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Конечно, немного ненормальная ситуация для футбола. Тем более для таких отношений, как между Черноморцем и Динамо. Ну это реалии нашей страны, сейчас так происходит. Проблемы есть у команд, вот так выходят из положения. Конечно, это не может радовать болельщиков Черноморца", – сказал Кравченко в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, летом одесскую команду пополнили 15 игроков Динамо. Все выступают на правах аренды. Киевляне разрешили играть своим воспитанникам в очном матче 15-го тура УПЛ (1:6).

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