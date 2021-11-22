Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов не удивлен тем, что Динамо позволило своим арендованным игрокам выйти за Черноморец в очном матче (6:1).

"Всю неделю только и были разговоры, что Динамо позволило всем арендованным сыграть. Казалось, что Черноморец сыграет оптимальным составом, будет бой. Все так, но чуть-чуть не так.

"Шахтер не разрешит арендованным играть против себя": Срна озвучил судьбоносное решение после фиаско Черноморца с Динамо

В итоге в составе Черноморца так и не появилась часть игроков Динамо, которые сейчас являются основными. Это вызвало кучу эмоций и даже мемов. Блестящая пиар-акция Динамо оказалась провальной", – заявил Денисов в эфире Великого футбола.

Напомним, в составе одесской команды находятся 16 воспитанников Динамо.

Черноморец – Динамо: Витиньо и Гармаш сияют, новый лучший ассистент УПЛ – шедевры и пародия, безнадежная оборона