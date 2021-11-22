"Не мені це вирішувати. Якщо чесно, більше не радий, бо якби не дозволили, напевно, я грав би в основі та провів би весь матч. А так дозволили – вийшов лише на заміну. Але це так, частка жарту. Не від мене це залежить. Звісно, ​​це правильно. Але бачите, не допомогло.

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Звісно, ​​трохи ненормальна ситуація для футболу. Тим більше для таких взаємин, як між Чорноморцем та Динамо. Ну, це реалії нашої країни, зараз так відбувається. Проблеми є у команд, ось так виходять зі становища. Звісно, ​​це не може тішити вболівальників Чорноморця", – сказав Кравченко у ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, влітку одеську команду поповнили 15 гравців Динамо. Усі виступають на правах оренди. Кияни дозволили грати своїм вихованцям в очному матчі 15-го туру УПЛ (1:6).

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