"Он (Дедышин, – прим.) ко мне подбежал после матча и начал показывать в телефоне видео, где наш футболист якобы толкнул игрока Руха. Я подумал сначала, что он говорит о пенальте, но там был какой-то другой эпизод.

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В результате мы поссорились, потолкались и разошлись. Дракой я это назвать не могу, да – небольшая толкотня.

Общался ли я с Дедышином после того, как утихли страсти? Да, мы потом пообщались. Руки не пожали, но разошлись нормально. Ничего удивительного не произошло, сами разберемся. С Дедышином мы знакомы 100 лет, и все это время то ссоримся, то миримся. Никаких претензий у меня к нему нет. Он видит по-своему эпизод, а я вижу по-своему. Произошедшее после матча – только эмоции", – сказал Красников в комментарии FanDay.

Напомним, после завершения матча между Рухом и СК Днепр-1, который львовяне доигрывали в девятером и проиграли 2:3, на поле произошла стычка между функционерами команды.

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