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Крамарич может оказаться в Милане – "россонери" имеют интересный козырь

19:40 61 Читати українською
Крамарич может оказаться в Милане – "россонери" имеют интересный козырь
Андрей Крамарич / ФК Хоффенхайм

Форвард Хоффенхайма и сборной Хорватии Андрей Крамарич желает сменить команду этим летом.

"Неудивительно, что Крамаричем интересуется Милан и еще половина Европы. Наверное, каждая команда, которая думает об усилении, хотела бы видеть в своем составе одного из лучших бомбардиров Бундеслиги, который при этом не играет за Баварию или Боруссию Д.

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Что касается интереса Милана, то, насколько я знаю, инициатором его стал Бобан, который всегда пристально наблюдает за хорватскими "сборниками", которые выступают в зарубежных клубах. И он понимает, что в команде Марко Джампаоло Андрей может выполнять сразу три роли: острие атаки, одного из двух центрфорвардов или оттянутого нападающего.

Мы не говорили с руководством Хоффенхайма о возможной цене трансфера, но, думаю, она составит 30-40 миллионов евро", – поделился агент игрока Кавальере в комментарии Milan News.

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Италия Трансферы Милан Милан Трансферы Милана Андрей Крамарич Андрей Крамарич Хоффенхайм Хоффенхайм
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