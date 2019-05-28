Баварію не покарали, надії БД на наступний рік, косплей Гвардіоли, сезон в мінус для Коно – підсумки Бундесліги-2018/19

"Футбол 24" розставляє головні акценти німецького сезону: відкриття, приємні сюрпризи, невдахи та показова статистика. Все, що вам потрібно знати, – в нашому матеріалі.

Чемпіон – Баварія

Ліга чемпіонів – Борусія Д, РБ Лейпциг, Байєр

Ліга Європи – Борусія М, Вольфсбург, Айнтрахт

Виліт – Нюрнберг, Ганновер, Штутгарт (на заміну піднялися Кельн, Падерборн, Уніон)

Баварія – чемпіонство без покарань за самовпевненість

"Зірка півдня" всьоме поспіль виграла Бундеслігу та оформила "золотий дубль". Хороший підсумок для сезону, який міг і навіть мав стати провальним. Натомість все завершилося за задумом керівництва – без належної роботи на трансферному ринку та з помилками непріоритетного тренера Баварія все одно зберегла перше місце.

У другій половині сезону Ніко Ковач дещо виправився. Атака команди стала різноманітнішою та потужнішою, менше питань викликав вибір стартового складу, команда відчула впевненість у тренері. Якщо за перші 17 турів різниця голів Баварії складала +18, то за другі – +38. 5-6 м'ячів у ворота суперника перетворилися на норму для "червоної машини", а відіграти у Борусії 6 пунктів виявилося занадто легко.

На дистанції Баварія була найкращою за якістю гри у чемпіонаті – турнірна таблиця не показує наскільки. Мюнхенські боси правильно оцінили слабкість конкурентів і не отримали від них покарання за спробу пройти сезон "малою кров'ю". Поза полем нарешті почалися правильні дії: прощання з Роббері, класні трансфери на омолодження та підсилення захисної ланки, активні торги молодих вінгерів.

Це все потрібно було зробити роком раніше, однак у підсумку Баварія нічого не втратила – старого багажу вистачило для внутрішнього дублю, а виправданням невдачі в Лізі чемпіонів може слугувати феноменальний Ліверпуль. У наступний сезон рекордмайстер знову входить головним претендентом на титул.

Скоріш за все, з Ніко Ковачем. Боси запевняють, що він залишиться. Хорват, можливо, не повністю замаскував менеджерські помилки Хьонесса та Румменігге, але набув досвіду та авторитету, заслужив на повноцінний шанс з сильнішим і глибшим складом.

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Борусія Д: везіння та Ройса з Санчо не вистачило

У підсумках першого кола ми відзначали, що велике значення в лідерстві "джмелів" мала удача. Навіть більше, чим можна собі уявити. За очікуваними очками Борусія посіла четверте місце, а в реальності – до останнього туру боролася за чемпіонство. Оверперфоманс дортмундців склав 13 очок: xPTS – 63, в таблиці – 76 пунктів.

Звичайно, це свідчить про клас таких виконавців, як Джейдон Санчо (12 голів + 14 асистів при 7 xG і 8 xA) чи Пако Алькасер (18 голів при 10 xG). Однак водночас і про те, що команда Люсьєна Фавра не створювала достатньої кількості гольових моментів. Атака катастрофічно залежна від Марко Ройса – його проблеми зі здоров'ям навесні коштували Дортмунду важливих очок.

Через травми постраждала оборона: Хакімі, Піщек, Аканжі, Загаду почергово вилітали, а Топрак і Шмельцер своїми кондиціями банально не тягнули на основу. Борусія втратила розкішну підтримку фулбеків попереду і вибудувану на старті сезону організованість позаду. 3:0 на Вемблі стали наслідком цього, підписавши вирок "джмелям" у досить рівному протистоянні з Тоттенхемом у 1/8 Ліги чемпіонів.

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Важливий момент – "шварцгельбен" забракло психологічної стабільності. Втрачені перемоги над Хоффенхаймом і Вердером, нерви з червоними картками під час програшного рурського дербі, нуль бойового духу в Der Klassiker. У 2019-му Борусія неодноразово переконувала, що не заслуговує "срібної салатниці" ще більше за Баварію.

Звітний сезон був дуже важливим для дортмундського клубу. Два роки поспіль навіть без другого місця та рішення попрощатися з системними тренерами Тухелем і Босом накопичували невдоволення фанів. Протягом кампанії-2018/19 керівництво мало повернути віру на трибуни Вестфаленштадіону.

Попри невдале друге коло, протягом якого Люсьєн Фавр вкотре довів, що не здатен швидко ліквідовувати ігрову кризу, це більш-менш вдалося. А розкішні трансфери Брандта, Шульца та Азара вселяють оптимізм. Надії за принципом Ліверпуля – "наступний сезон точно буде наш", а в цьому BVB принаймні зробила крок вперед, нав'язавши боротьбу за титул.

Головне відкриття – Лука Йовіч, Аді Хюттер і весь Айнтрахт

Франкфуртці з 7-го туру незмінно йшли в зоні єврокубків, демонструючи при цьому класний, динамічний, вертикальний футбол. Аді Хюттер зліпив з дешевого складу боєздатний колектив, "списані" виконавці заграли новими фарбами, за Айнтрахтом було приємно спостерігати. Підсумкове 7-е місце та ранній старт у наступній Лізі Європи – це явно менше, ніж заслужили "орли".

По-особливому розкрився Лука Йовіч – 27 голів у всіх турнірах. Його торгують світові гранди, а сам футболіст вважає, що Бундесліга не зовсім йому підходить. Однак є два нюанси: Айнтрахт хоче за Луку фантастичні 100 мільйонів євро, а гарантій, що він буде таким же ефективним в іншій команді, немає. Жахливий період у Бенфіці як підтвердження. У Франкфурті йому були створені ідеальні умови як на полі (зручна схема та структура атак), так і поза його межами (балканська "сім'я" з Костічем, Ребічем і Гачіновічем).

"Орли" зі стовідсотковим показником вийшли з групи Ліги Європи та добралися до півфіналу турніру, самотужки відстоюючи честь Бундесліги на пізніх стадіях єврокубків. Наприкінці сезону команда все ж не витримала енерговитратного футболу Хюттера та "поплила". 2 очки в останніх 6 турах ледь не позбавили Айнтрахт Європи на наступний сезон.

Одним рядком: Борусія М і Вольфсбург вийшли в Лігу Європи, але змінили тренерів – Дітер Хеккінг і Бруно Лаббадіа вичерпали свої ідеї. Клуби синхронно запросили чемпіона та віце-чемпіона австрійської Бундесліги: Марко Розе з Зальцбурга очолить Гладбах, а Олівер Гласнер з ЛАСКа прийме "вовків". Поспостерігайте за цими фахівцями – буде цікаво.

Байєр вчасно змінив тренера – прогрес сезону

"Аптекарі" під час зимової перерви запросили на місце Хайко Херрліха адепта шаленого атакувального футболу Петера Боса. Рішення Руді Фьоллєра виправдало себе на повну. Байєр набрав з новим коучем на 10 очок більше (34 проти 24), став третьою найкращою командою весни, розвалив Баварію та застрибнув в останній вагон Ліги чемпіонів.

Косплей Гвардіоли вдається – Леверкузен вийшов на друге місце Бундесліги за володінням і на третє за точністю передач і кількістю ударів. Боса запрошували для прогресу молоді. Він впорався і з цим завданням. Продовжив поступ Кай Гаверц, новий рівень проявився у грі Юліана Брандта. Переведення з флангу в центр категорично пішло на користь 23-річному хавбеку. Зараз виплачена Дортмундом клаусула в 25 мільйонів виглядає просто смішною.

Хоффенхайм – жертва невезіння, Нагельсманн спробує з іншим клубом

У противагу Борусії можна поставити Хоффе. За якістю гри зінсхаймці входили у топ-3 Бундесліги, а в підсумку пролетіли повз єврокубки, набравши на 12 очок менше від очікуваних (51 проти 63). Феєричне невезіння. Команда постраждала від травм – ТШГ четвертий у лізі за перебуванням гравців у лазареті, а боротися доводилося на 2 фронти.

Зайвий доказ того, що провінціали могли розраховувати на вищі місця – три футболісти Хоффенхайма (Бельфоділь, Демірбай, Шульц) потрапили у топ-5 сезону за середніми оцінками від авторитетного видання Kicker. На жаль, два з них вже підписали контракти з іншими клубами.

Творець цієї команди Юліан Нагельсманн також йде з Хоффенхайма в пошуках нового виклику. Його замінить цікавий перспективний Альфред Схрьодер (співавтор цьогорічного успіху Аякса), однак наступного року зінсхаймців не варто чекати серед лідерів. Ця команда на якийсь час втратить статус претендента на ЛЧ.

А от успіх Нагельсманна в РБ Лейпциг майже не викликає сумнівів. Чинний бронзовий призер має чудову лінію оборони (найкраща в сезоні – лише 29 пропущених) та необхідний підбір талановитих виконавців попереду, які губкою вбиратимуть ідеї Юліана. Якщо вдасться зберегти Тімо Вернера, Лейпциг цілком може зробити заявку на чемпіонство у найближчі 2 роки.

Одним рядком: глядацькі симпатії, дерев'яна медаль і всі традиційні втішні призи відправляються Вердеру, який забивав у кожному турі до 30-го. Молодий тренер Флоріан Кофельд, динозавр Клаудіо Пісарро, брати Еггештайни – там топовий колектив. Забракло класу.

Шальке повністю позбувся героїв минулого сезону – Коноплянка має покинути БЛ

Віце-чемпіон впав до боротьби за виживання та ганебного розгрому від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. За друге коло глобально нічого не змінилося для Шальке (тимчасовий коуч Хуб Стевенс не зумів навести лад), тому знову детально розбиратися в проблемах немає сенсу. Тезово:

– ключовим футболістам не знайшли заміну. Придбані на місце Майєра та Горецки гравці (Маскарель, Руді, Сердар) розчарували, Налдо постарів і пішов з команди, а подачі Каліджурі (єдиний з "кнаппен", хто може занести цей рік собі в плюс) не було кому замикати.

– атака постраждала від епідемії травм – Емболо, Бургшталлєр, Ут, Шьопф багато часу провели в лазареті, а попереду виходила неготова молодь, або непрофільні футболісти.

– удача забрала у Шальке подарунки минулого сезону (був перебір на 11 очок, тепер недобір на 11).

В таких умовах Доменіко Тедеско розгубився. Постійна ротація гравців і схем ніяк не допомагала, а критика в пресі вбила мікроклімат. Клеменс Тьонніс звільнив головного тренера і керівника спортивного відділу Крістіана Гайделя, який збирав цей склад – охрещений у ЗМІ як "невідповідний амбіціям і зарплаті". У Гельзеркірхені грандіозне оновлення на всіх рівнях.

За інформацією преси, Євген Коноплянка виставлений на продаж. Він отримує найбільшу зарплатню в команді, але відіграв лише 13 матчів у Бундеслізі та напрацював на 1 гол у сезоні. Українець був одним з небагатьох, хто намагався загострювати, брав гру на себе, але ефективність його дій наводила жах. В теорії він мав усі шанси стати лідером кризової атаки, однак так і не показав, чому партнери повинні "носити для нього рояль".

Претендентів на Коно, які б погодилися виплатити Шальке кілька мільйонів євро та зберегти оклад Євгена на поточному рівні (4 млн), немає. А тому існує ймовірність, що наш вінгер встигне розпочати передсезонну підготовку з новим тренером Давідом Вагнером – він теоретично може залишити Євгена в Шальке. Втім, такий розвиток подій малоймовірний – скоріш за все, наступний сезон Бундесліги розпочнеться без українців.

Символічна збірна "Футбол 24": Гулачі (РБ Лейпциг) – Кімміх (Баварія), Орбан (РБ Лейпциг), Хальстенберг (РБ Лейпциг) – Алькантара (Баварія), Вітсель (Борусія Д) – Санчо (Борусія Д), Гаверц (Байєр), Ройс (Борусія Д) – Йовіч (Айнтрахт), Лєвандовскі (Баварія).

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