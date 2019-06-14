Бобан вернулся в Милан, Мальдини занял кресло технического директора "россонери"

На руководящих должностях Милана состоялись радикальные изменения.

Легендарный полузащитник Милана Звонимир Бобан покинул пост заместителя генерального секретаря ФИФА и вернулся в родной клуб в кресло руководителя отдела футбола, сообщает официальный сайт итальянского гранда.

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Не менее легендарный Паоло Мальдини покинул пост главы по стратегическому развитию миланцев и стал техническим директором клуба.

Напомним, Бобан и Мальдини были одними из ключевых игроков величественного Милана 90-х.

По итогам прошлого сезона Серии А "россонери" заняли 5-е место турнирной таблицы.

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