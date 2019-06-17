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Крамаріч може опинитись в Мілані – "россонері" мають цікавий козир

19:38 258 Читать на русском
Крамаріч може опинитись в Мілані – "россонері" мають цікавий козир
Андрей Крамаріч / ФК Хоффенхайм

Форвард Хоффенхайма і збірної Хорватії Андрей Крамаріч бажає змінити команду цього літа.

"Не дивно, що Крамарічем цікавиться Мілан і ще половина Європи. Напевно кожна команда, що думає про підсилення, хотіла б бачити в своєму складі одного з найкращих бомбардирів Бундесліги, який при цьому не грає за Баварію чи Борусію Д.

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Що стосується інтересу Мілана, то, наскільки я знаю, його ініціатором став Звонімір Бобан, який завжди пильно спостерігає за хорватськими "збірниками", які виступають у закордонних клубах. І він розуміє, що в команді Марко Джампаоло Андрей може виконувати відразу три ролі: вістря атаки, одного з двох центрфорвардів або відтягнутого нападника.

Ми не говорили з керівництвом Хоффенхайма про можливу ціну трансферу, але, думаю, вона складе 30-40 мільйонів євро", – поділився агент гравця Кавальєре в коментарі Milan News.

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Італія Трансфери Мілан Мілан Трансфери Мілана Андрей Крамаріч Андрей Крамаріч Хоффенхайм Хоффенхайм
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